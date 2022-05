Επιδρομή από Ιρανούς ενόπλους με ελικόπτερα δέχτηκαν στον Περσικό Κόλπο δυο ελληνικά τάνκερ και τα έχουν καταλάβει πλήρως συλλαμβάνοντας τους ναυτικούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για τα πλοία Delta Poseidon της εταιρείας Delta Tankers του Διαμαντή Διαμαντίδη και το Prudent Warrior της εταιρείας Polembros Shipping Limited συμφερόντων του Σπύρου Πολέμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα Ιρανοί με ελικόπτερα κατέλαβαν τα δύο δεξαμενόπλοια ελληνικής σημαίας, τα οποία οδηγήθηκαν από διεθνή σε ιρανικά ύδατα συνοδεία πολεμικών πλοίων.

Το Delta Poseidon δέχτηκε επίθεση στα διεθνή ύδατα από ενόπλους και έχει καταληφθεί πλήρως. Το πλήρωμα του αποτελείται από 25 άτομα δύο εκ των οποίων είναι Έλληνες όπως μετέδωσε το Open.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οσον αφορά στο πλοίο Prudent Warrior το έχουν και αυτό καταλάβει και έχουν συλληφθεί επτά Ελληνες ναυτικοί.

Η πράξη αυτή όπως αναφέρουν οι πληροφορίες θεωρείται αντίποινα για το περιστατικό που σημειώθηκε πριν μερικές μέρες στην Κάρυστο όταν κατασχέθηκε μεγάλο φορτίο ιρανικού πετρελαίου, το οποίο μεταφερόταν με ρωσικό πλοίο και το οποίο σταμάτησε λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα από την ΕΕ.

Το newsit.gr επικοινώνησε με εκπρόσωπο της εταιρίας Polembros Shipping που ανήκει το Prudent Warrior και ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία με το πλοίο.

TEHRAN, Iran (AP) — Iran’s paramilitary Revolutionary Guard says its navy has seized 2 Greek oil tankers in the Persian Gulf.