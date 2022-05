Μια υπόθεση πειρατείας βρίσκεται σε εξέλιξη στον Περσικό Κόλπο, με θύματα δύο πλοία ελληνικών συμφερόντων και τα πληρώματά τους, η τύχη των οποίων παραμένει άγνωστη, εκτοξεύοντας την αγωνία «στο κόκκινο».

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, είναι εξαιρετικά φειδωλοί στις πληροφορίες που μεταδίδουν.

Έχουν περιοριστεί στην ανακοίνωσή τους το βράδυ της Παρασκευής, στην οποία κάνουν λόγο για «παραβιάσεις» των δυο πλοίων – του Delta Poseidon και του Prudent Warrior – χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης IRGC ανακοίνωσε ότι: «Σήμερα (Παρασκευή) το Πολεμικό Ναυτικό του IRGC κατέλαβε δύο ελληνικά πετρελαιοφόρα λόγω παραβιάσεων στα γαλάζια νερά του Περσικού Κόλπου».

Ωστόσο οι πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί από τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, ανέφεραν πως τα δύο πλοία δεν βρίσκονταν καν εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν, την στιγμή που δέχτηκαν το ρεσάλτο των «Φρουρών της Επανάστασης» με στρατιωτικά ελικόπτερα και κομάντος, τους οποίους συνέδραμαν και δύο ταχύπλοα.

Επισήμως δεν υπάρχει εξήγηση για την κίνηση του Ιράν, αν και θεωρείται βέβαιο πως αποτελεί «αντίποινα» την κατάσχεση μεγάλου φορτίου ιρανικού πετρελαίου το οποίο μεταφερόταν με ρωσικό πλοίο και το οποίο σταμάτησαν λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα από την ΕΕ.

Χαρακτηριστικές κάποιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κάνουν λόγο για «συνέπειες» εναντίον όσων «συνεργάζονται με την Ουάσινγκτον».

The seizure of #PrudentWarrior and #DeltaPoseidon came barely an hour after #Iran’s Nour News said “punitive action” will be taken against the European country. “Iran shows again why it doesn’t pay to be a US slave. This time #Greece finds out the hard way,” said a Twitter user. pic.twitter.com/D321OaOzyD