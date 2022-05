Ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ιράν μετά την κατάληψη δυο ελληνικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το ρεσάλτο στα δυο ελληνικά πλοία από Ιρανούς κομάντο φαίνεται πως ήρθε ως αντίποινα μετά για το περιστατικό στην Κάρυστο με την κατάσχεση μεγάλου φορτίου ιρανικού πετρελαίου το οποίο μεταφερόταν με ρωσικό πλοίο και το οποίο σταμάτησαν λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα από την ΕΕ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στη λιτή ανακοίνωση με την οποία ανέλαβαν την ευθύνη για την κατάληψη κάνουν λόγο για «παραβιάσεις» των δυο πλοίων, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης IRGC ανακοίνωσε ότι: «Σήμερα (Παρασκευή) το Πολεμικό Ναυτικό του IRGC κατέλαβε δύο ελληνικά πετρελαιοφόρα λόγω παραβιάσεων στα γαλάζια νερά του Περσικού Κόλπου».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Associated Press, τα δύο πλοία με ελληνική σημαία έφτασαν κοντά στα χωρικά ύδατα του Ιράν χωρίς όμως να εισέλθουν σε αυτά, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως τα δυο τάνκερ είχαν απενεργοποιημένες τις συσκευές εντοπισμού.

BREAKING NEWS via @LloydsList – A Greek oil tanker has been boarded in international waters by Iranian military personnel while navigating through the Middle East Gulf en route for Greece. A second incident also underway involving a Greek tanker. https://t.co/Vl5rGRXYgG