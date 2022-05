Ανακοίνωση εξέδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης με την οποία ανέλαβαν την ευθύνη για την κατάληψη των δυο ελληνικών πλοίων.

Συγκεκριμένα το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης IRGC ανακοίνωσε ότι: «Σήμερα (Παρασκευή) το Πολεμικό Ναυτικό του IRGC κατέλαβε δύο ελληνικά πετρελαιοφόρα λόγω παραβιάσεων στα γαλάζια νερά του Περσικού Κόλπου».

Όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Mayadin η ιρανική ακτοφυλακή κατάσχεσε τα δυο τάνκερ ανοιχτά των ακτών Bandar Lengeh και Assaluyeh. Σύμφωνα με ΜΜΕ του Ιράν, οι «πειρατές» άφησαν τα πλοία να φορτώσουν και στη συνέχεια έκαναν κατάληψη σε αυτά και προχώρησαν σε κατάσχεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για τα πλοία Delta Poseidon της εταιρείας Delta Tankers του Διαμαντή Διαμαντίδη και το Prudent Warrior της εταιρείας Polembros Shipping Limited συμφερόντων του Σπύρου Πολέμη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ η κατάληψη των δυο ελληνικών πλοίων θεωρείται αντίποινα για το περιστατικό στην Κάρυστο με την κατάσχεση μεγάλου φορτίου ιρανικού πετρελαίου το οποίο μεταφερόταν με ρωσικό πλοίο και το οποίο σταμάτησαν λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα από την ΕΕ.

Breaking: Iran seizes 2 Greece-owned & flagged tankers in retaliation for Iranian oil seized off Greece earlier by US authorities (@lloydslisted exclusive story here:https://t.co/yx5mTrC6dt) suezmaxes are Prudent Warrior & Delta Poseidon. https://t.co/IrKmWzfD7f for updates pic.twitter.com/SiRfkuH5iN