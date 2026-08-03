Ισχυρά μελτέμια 15ετίας σάρωσαν τη χώρα: Ριπές ανέμου έως και 150 χλμ/ώρα σε Κρήτη, Αττική και Εύβοια

Ένα από τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ευνοώντας την ταχεία εξάπλωση της μετώπων της φωτιάς.

Οι μετρήσεις της έντασης των μελτεμιών αφορούν επιλεγμένους σταθμούς με αρκετά χρόνια λειτουργίας σε περιοχές της Αττικής και της Νότιας Κρήτης, με έμφαση στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση των μελτεμιών και ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς.

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Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου καταγράφηκαν ως εξής:

Φουρφουράς Αμαρίου Ρεθύμνου (λειτουργία από το 2010): καταγράφηκε μέγιστη ριπή 111 km/h στις 29 Ιουλίου 2026, η μεγαλύτερη τιμή που έχει σημειωθεί ποτέ στον σταθμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πλακιάς Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου (λειτουργία από το 2012): καταγράφηκε μέγιστη ριπή 114 km/h στις 30 Ιουλίου 2026, επίσης η υψηλότερη καλοκαιρινή τιμή στην ιστορία του σταθμού.

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Πεντέλη – εγκαταστάσεις Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (λειτουργία από το 2013): η μέγιστη ριπή έφτασε τα 108 km/h στις 31 Ιουλίου 2026, η δεύτερη μεγαλύτερη καλοκαιρινή τιμή που έχει καταγραφεί στον σταθμό. Η υψηλότερη παραμένει στα 113 km/h στις 20 Ιουλίου 2022.

Παράλληλα, άλλος σταθμός στην κορυφή της Πεντέλης κατέγραψε στις 31 Ιουλίου 2026 ριπή 150 km/h, ωστόσο δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για σύγκριση, καθώς λειτουργεί μόλις έναν χρόνο.

Πάρνηθα (λειτουργία από το 2010): σημειώθηκε μέγιστη ριπή 109 km/h στις 31 Ιουλίου 2026, η δεύτερη μεγαλύτερη καλοκαιρινή τιμή στον σταθμό. Η μεγαλύτερη είχε καταγραφεί στις 8 Αυγούστου 2025 και στις 21 Ιουλίου 2024, με 111 km/h.

Παξιμάδα Καρύστου (λειτουργία από το 2013): καταγράφηκε η μεγαλύτερη καλοκαιρινή ριπή στην ιστορία του σταθμού, με 150 km/h στις 31 Ιουλίου 2026.

Γιατί ενισχύονται τα μελτέμια

Σύμφωνα με την ανάλυση του meteo, τις τελευταίες δεκαετίες η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση τα χαρακτηριστικά των μελτεμιών στην περιοχή μας.

Παρατηρείται τάση ενίσχυσης της διαφοράς πίεσης ανάμεσα στα βόρεια και βορειοδυτικά Βαλκάνια και στις περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνότερη εμφάνιση ισχυρών βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων σε μια ζώνη που εκτείνεται από την Αλεξανδρούπολη, περνά από την κεντρική και νότια Εύβοια και την Αττική και Βοιωτία και φτάνει έως τη νότια και νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι αυτοί έχουν μεγάλη διάρκεια, συχνά δεν εξασθενούν σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε πολλές περιπτώσεις είναι θερμότεροι από το κλασικό μελτέμι. Σε περιοχές που προστατεύονται από τον άνεμο λόγω του ανάγλυφου, μπορούν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και να εμφανίσουν πολύ ισχυρές ριπές.

Το meteo επισημαίνει ότι η ενίσχυση των ανέμων συνδυάζεται με την άνοδο της θερμοκρασίας, αυξάνοντας την εξάτμιση της υγρασίας από το έδαφος και δημιουργώντας δυσκολότερες συνθήκες στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και την ταχεία εξάπλωσή τους.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, στην Ελλάδα η θερμοκρασία της ξηράς έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,5 βαθμούς Κελσίου την περίοδο 1991-2020, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η θερμοκρασία της ξηράς είναι σήμερα περίπου 1,8 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με το 1965.