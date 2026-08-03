Ελλάδα

Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Άλογα τρέχουν τρομαγμένα να σωθούν από τις φλόγες

Στο βίντεο φαίνονται τρία άλογα, δύο ενήλικα και ένα μικρότερο, τα οποία καταγράφηκαν να τρέχουν τρομαγμένα
Άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες
Άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες
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Εικόνες που κόβουν την ανάσα καταγράφονται στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή Κανδήλι των Μεγάρων, καθώς ενώ το μέτωπο της φωτιάς είναι βελτιωμένο, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς που ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό και επεκτάθηκε μέχρι τα Μέγαρα, με την κάμερα του ΣΚΑΪ κατέγραψε την αγωνιώδη προσπάθεια αλόγων να σωθούν από τις φλόγες.

Δείτε όλα όσα γίνονται στα μέτωπα της φωτιάς λεπτό προς λεπτό.

Στο βίντεο φαίνονται τρία άλογα, δύο ενήλικα και ένα μικρότερο, τα οποία καταγράφηκαν να τρέχουν τρομαγμένα και πίσω του οι φλόγες να καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, ενώ η πυροσβεστική ευελπιστεί πως σήμερα θα καταφέρει να τη θέσει υπό έλεγχο καθώς οι άνεμοι έχουν κοπάσει σημαντικά.

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