Ισχυρό χαλάζι έπληξε την Κορινθία: Σε Νεμέα και Δερβενάκια τα μεγαλύτερα προβλήματα – Δείτε βίντεο

Χαλάζι σε αυλή σπιτιού / Photo / korinthostv.gr

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου αρκετές περιοχές της Κορινθίας, προκαλώντας προβλήματα και ανησυχία στους κατοίκους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν με μεγάλη ένταση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ανάμεσα στις περιοχές της Κορινθίας που επηρεάστηκαν σύμφωνα με το korinthostv.gr, ήταν η Αρχαία Νεμέα, η Νεμέα και τα Δερβενάκια, όπου η χαλαζόπτωση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή.

Οι δρόμοι σε αρκετά σημεία καλύφθηκαν από χαλάζι, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν χιονόπτωση.

 

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς τα φαινόμενα εντάσσονται σε ένα κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει την περιοχή.

