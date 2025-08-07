Ισχυρός σεισμός στην Καλαμάτα 4,7 Ρίχτερ – Κοντά στον Μεσσήνη το επίκεντρο

Σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (07.08.2025) την Καλαμάτα.

Ο σεισμός έγινε 10 λεπτά πριν τη 1 το μεσημέρι και είχε είχε επίκεντρο 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης στην Καλαμάτα.

Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αναφέρει πως το εστιακό βάθος του σεισμός ήταν μόλις στα 23 χλμ.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα, στην Σπάρτη και στην Τρίπολη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και οι κάτοικοι αναφέρουν πως ήταν ισχυρός αλλά και σύντομος.