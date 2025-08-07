Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ισχυρός σεισμός στην Καλαμάτα 4,7 Ρίχτερ – Κοντά στον Μεσσήνη το επίκεντρο

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Πάτρα, Σπάρτη και Τρίπολη - Στα 23 χιλιόμετρα το εστιακό της βάθος - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και οι κάτοικοι αναφέρουν πως ο σεισμός ήταν έντονος αλλά σύντομος
Χάρτης

Σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (07.08.2025) την Καλαμάτα.

Ο σεισμός έγινε 10 λεπτά πριν τη 1 το μεσημέρι και είχε είχε επίκεντρο 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης στην Καλαμάτα.

Χάρτης

Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αναφέρει πως το εστιακό βάθος του σεισμός ήταν μόλις στα 23 χλμ.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα, στην Σπάρτη και στην Τρίπολη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και οι κάτοικοι αναφέρουν πως ήταν ισχυρός αλλά και σύντομος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
26 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας: Σε ποιους δήμους υπάρχει υψηλός κίνδυνος μόλυνσης
Πέραμα, Αγία Βαρβάρα, Πετρούπολη, Χαϊδάρι και Κιλελέρ Λάρισας σε «συναγερμό» για επικείμενα κρούσματα – Για κάθε έναν που εμφανίζει συμπτώματα αντιστοιχούν άλλοι 140 ασθενείς που είναι ασυμπτωματικοί
Κουνούπι
Newsit logo
Newsit logo