Ισχυρός σεισμός στο Άγιο Όρος 4,9 ρίχτερ – Αισθητός και στη Θεσσαλονίκη

Ακολούθησαν μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός στο Άγιο Όρος είχε ένταση 4,9 ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε στις 21.08 το βράδυ της 25ης Μαρτίου, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα, από τις Καρυές, στο Άγιο Όρος. 

Δείτε στον παρακάτω χάρτη από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, τις περιοχές στις οποίες έγινε αισθητός ο σεισμός:

Το εστιακό βάθος του σεισμού, είναι 10,6 χιλιόμετρα…

Μετά τον πρώτο σεισμό, η γη εξακολουθεί να τρέμει από μετασεισμούς μικρότερου μεγέθους. Ο μεγαλύτερος από τους μετασεισμούς, είχε μέγεθος 3,3 ρίχτερ. 

Σύμφωνα με το thestival, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στο Άγιο Όρος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Λέκκας: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο Ευθύμιος Λέκκας: «Ο σεισμός είναι στην ίδια περιοχή που είχαμε παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα που τελείωσε μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. Χωρίς να έχουμε καμία ένδειξη ότι θα έχουμε συνέχεια της δραστηριότητας, έγινε τώρα ο σεισμός των 4,9 ρίχτερ. Θέλει προσοχή. Παρατηρούμε το φαινόμενο, θεωρώ ότι η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μία ευρύτατη περιοχή».

