Καιρός: 48ωρο με βροχές και μπόρες πριν επιστρέψει προσωρινά το καλοκαίρι – Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία την Πέμπτη

Συνεχίζεται και σήμερα (24.05.2026) η αστάθεια στη χώρα μας, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές «χτυπώντας» κυρίως Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Αττική, Βοιωτία και ανατολική Πελοπόννησο. Ο καιρός θα συνεχίζει να μοιάζει «φθινοπωρινός» μέχρι και την Τρίτη ενώ μετά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός και σήμερα θα είναι βροχερός. Όσον αφορά την Αττική, λίγες μπόρες αναμένονται από το μεσημέρι σε βόρεια και δυτικά αν και προς το βράδυ τα φαινόμενα θα κοπάσουν. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το απόγευμα, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, φέρνοντας μπόρες σε Πελοπόννησο, δυτικά, Θεσσαλία και Μακεδονία, σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγουλή. Η μετεωρολόγος προειδοποιεί πως και αυτές οι περιοχές είναι «υποψήφιες» για χαλαζοπτώσεις.

Που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν έως 6 μποφόρ ενώ αναμένεται και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει ασταθής αν και τα φαινόμενα θα επηρεαστούν.

Λίγες βροχές αναμένονται στα ανατολικά και την Κρήτη ενώ από το μεσημέρι στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Δείτε την ένταση των ανέμων:

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.

Την Τρίτη, οι βροχές θα κοπάσουν σχεδόν τελείως, ενώ η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού.

Μάλιστα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ώστε να μας προετοιμάσει για την Πέμπτη που το θερμόμετρο θα δείξει τοπικά ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Αν και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για τον καιρού του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, τα προγνωστικά δείχνουν αστάθεια με βροχές κυρίως στο εσωτερικό της χώρας.

Ο καιρός σήμερα

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες και εκ νέου στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα τοπικά στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με βροχές ή όμβρους κυρίως στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις Κυκλάδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

O καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 25.05.2026

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 26.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 27.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από δυτικές με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για τη Πέμπτη 28.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.