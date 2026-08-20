Καιρός – Εμμανουήλ: Τραβάει την ανηφόρα ο υδράργυρος από την Παρασκευή, 40άρια το Σαββατοκύριακο – Παραμένει για λίγο ακόμα η θαλάσσια ομίχλη

Την ανηφόρα παίρνει η θερμοκρασία τα επόμενα 24ωρα με τον καύσωνα να είναι προ των πυλών και τον υδράργυρο να χτυπάει «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο φτάνοντας και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιώργο Εμμανουήλ, ο καύσωνας, που αναμένεται να επιμείνει για αρκετές ημέρες, συνδυάζεται προς το παρόν με σχεδόν άπνοια σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση ενός εντυπωσιακού φαινομένου, αυτού της μεταφερόμενης θαλάσσιας ομίχλης (sea smoke), η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργήσει απόκοσμες εικόνες σε νησιωτικές περιοχές.

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Σχηματίζεται όταν υγρός αέρας, υπό συνθήκες χαμηλής έντασης των ανέμων, περνά πάνω από σχετικά θερμή θάλασσα. Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη μία με δύο ημέρες. Από αύριο, ωστόσο, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, οι συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση της ομίχλης θα περιοριστούν.

Έως 38 βαθμούς σήμερα

Σήμερα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36-37 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, ενώ τοπικά θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα.

Περισσότερη ζέστη αναμένεται σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, η Άρτα, η Καλαμάτα και ο Πύργος Ηλείας.

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Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Την Παρασκευή οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν παρόμοιες, με τον βοριά στο Αιγαίο να ενισχύεται και να φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρ. Οι μεσημεριανές βροχές θα περιοριστούν στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η άνοδος θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38-39 βαθμούς και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν στα 6 μποφόρ, ενώ μεσημεριανές μπόρες αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, με μικρή ένταση και διάρκεια.

Οι θερμοκρασίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια και ασθενείς ανέμους, ενώ στα ανατολικά οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα ανέβει στους 36-37 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αναμένονται 34 βαθμοί Κελσίου, ασθενείς άνεμοι και ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στη Βόρεια Ελλάδα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν σε Κιλκίς και Σέρρες, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς σήμερα και τους 38-39 βαθμούς τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η ζέστη αναμένεται να επιμείνει για αρκετές ημέρες, ενδεχομένως για μία εβδομάδα ή και περισσότερο.