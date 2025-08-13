Καιρός: Επιμένουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία – Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά σε 10 περιφέρειες

Και ενώ όλη η Ελλάδα φλέγεται από τις τεράστιες φωτιές που ξέσπασαν την Τρίτη και μαίνονται ακόμα και σήμερα (13.08.2025), η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ μοιάζει να μην είναι ενθαρρυντική. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση, την ώρα που οι άνεμοι θα συνεχίζουν να πνέουν θυελλώδεις. Και σήμερα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά.

Στο επίκεντρο των μελτεμιών είναι το Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε ετοιμότητα για την εκδήλωση φωτιάς. Ήδη οι πυροσβέστες μας δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα. Η ημέρα φαίνεται πως θα είναι δύσκολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτερο τους 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

«Πορτοκαλί» συναγερμός σε Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο και άλλες 7 περιφέρειες

Η Πολιτική Προστασία, μέσω του χάρτη που εξέδωσε, προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνιο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς.

Αναλυτικά για την Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός σήμερα 13-08-2025

Αττική

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια βόρειοι 3 με 5 και στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στη Εύβοια και την ανατολική Στερεά μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα κυρίως στη βόρεια Κρήτη και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών και της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 15-08-2025 (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα βορειοανατολικά από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 17-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.