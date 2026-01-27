Καιρός – Γιώργος Τσατραφύλλιας: Ισχυρές βροχές θα χτυπήσουν την Αττική Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή

Ελλάδα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει την Αττική το μεσημέρι της Πέμπτης, το πρωί του Σαββάτου και από το απόγευμα της Κυριακής και μετά
Δύο κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν τις επόμενες ημέρες αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. 

Η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθεί σε δύο 48ωρα από την Τετάρτη έως την Πέμπτη και από το Σάββατο έως την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει την Αττική το μεσημέρι της Πέμπτης, το πρωί του Σαββάτου και από το απόγευμα της Κυριακής και μετά.

Με τον γνωστό μετεωρολόγο να επισημαίνει πάντως πως σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία η Αθήνα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάτι «ζόρικο», όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«”Τα δύο κύματα κακοκαιρίας πως θα επηρεάσουν την Αττική;”

Καλημέρα! Δύο 48ώρα (Τετάρτη-Πέμπτη, Σάββατο-Κυριακή) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.

Η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη το μεσημέρι , το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά.

 

Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι “ζόρικο” καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες.

Γι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο. 

