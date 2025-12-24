Καιρός γιορτών: Βροχές τα Χριστούγεννα – Σταδιακή βελτίωση μέχρι την πρωτοχρονιά, πτώση της θερμοκρασίας

Για βροχή τα Χριστούγεννα και βαθμιαία βελτίωση του καιρού μέχρι την πρωτοχρονιά μίλησε ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς σε σημερινή του ανακοίνωση στα social media.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Θεόδωρο Κολυδά, την ήμερα των Χριστουγέννων θα σημειωθούν βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας και μέχρι την Παρασκευή θα μειωθούν σε τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Για το Σαββατοκύριακο είπε ότι θα υπάρχει μία μικρή βελτίωση σε σχέση με τις βροχές αλλά θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Μέχρι την Τρίτη μάλιστα η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερο, όπως ενημερώνει ο ίδιος.

ΒΡΟΧΕΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ

“ΜΑΛΑΚΩΝΕΙ” Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ… pic.twitter.com/Fnpo7Y5W8C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 24, 2025

Ακόμα, παραμονή και ανήμερα την πρωτοχρονιάς ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα βελτιωμένος και δεν υπάρχει πρόβλεψη για πολλές βροχές.