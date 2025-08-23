Καιρός: Γυρίζουν τα μελτέμια από την Κυριακή – Ανεβαίνει η θερμοκρασία την άλλη εβδομάδα

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη χώρα το Σάββατο (23.08.2025), με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Κρήτη να πλησιάζει τους 39°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ρεκόρ ημέρας καταγράφηκε στην Πλώρα Ηρακλείου στους 38.9 °C και ακολούθησε η Λίνδος στους 38.6 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στην Ελλάδα το Σάββατο, καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 72 από τους 539 ενεργούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr και τους 37 °C σε 12 σταθμούς.

«Σκαρφαλώνει» η θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), «σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με την θερμοκρασία σε πτώση και αύριο Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μικρή περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη. Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή έως και την Πέμπτη στο Αιγαίο με μέγιστη ένταση τα 6 με 7 μποφόρ».

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με την θερμοκρασία σε πτώση και αύριο Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου .Μικρή περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

Meteo: Ο καιρός της Κυριακής 24 Αυγούστου

Αίθριος καιρός με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 24/08, ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 33, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 22 έως 34, στην Ήπειρο από 16 έως 32, στην Πελοπόννησο από 21 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 34, στις Κυκλάδες από 21 έως 31, στη Ρόδο από 25 έως 33 και στην Κρήτη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς.