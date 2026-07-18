Καιρός: Καύσωνας 100 ωρών με θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς Κελσίου – Τρίτη και Πέμπτη θα «λιώσει» η Αττική στα 40άρια

Το πρώτο κύμα καύσωνα του χρόνου, «υποδέχεται» η χώρα μας από σήμερα (18.07.2026), με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ζεστό – ξηρό καιρό και θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού από σήμερα θα είναι η έντονη ζέστη. Η χώρα μπαίνει σε τετραήμερο καύσωνα ο οποίος θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, με το θερμόμετρο να δείχνει 42 βαθμούς Κελσίου.

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Δεν αποκλείονται και «43άρια» τοπικά στην Θεσσαλία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Οι περιοχές που θα «ψηθούν» περισσότερο είναι στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο.

Αναλυτικά αναμένονται οι εξής θερμοκρασίες:

Κεντρική Μακεδονία: 40 βαθμούς Κελσίου

Θεσσαλία 42 βαθμούς Κελσίου

Κεντρική Στερεά (Φθιώτιδα, Βοιωτία) 42 βαθμούς Κελσίου

Δυτική Στερεά (Αιτωλοακαρνανία): 42 βαθμούς Κελσίου

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος: 41-42 βαθμούς Κελσίου

Στη Θεσσαλία υπάρχει το σενάριο η θερμοκρασία να σκαρφαλώσει έως τους 43 βαθμούς Κελσίου αλλά αυτό θα επιβεβαιωθεί τις επόμενες ημέρες.

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Σχετικά με την Αττική, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών:

Η κορύφωση του καύσωνα για το λεκανοπέδιο αναμένεται το διήμερο Τρίτη – Τετάρτη όπου αναμένονται και 40άρια.

Μετά από τον τετραήμερο καύσωνα, αναμένεται κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας έως και 9 βαθμούς Κελσίου αλλά και αρκετές βροχές.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό για φωτιά η Κρήτη

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, για σήμερα Σάββατο υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) υπάρχει σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας

Σε ποιες περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος για φωτιά:

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 38 τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 19.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Υψηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες και τις επόμενες δύο μέρες οπότε τη Δευτέρα 20-07-26 και την Τρίτη 21-07-26 στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.