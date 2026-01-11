Καιρός: Κρύο, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Σημαντική μεταβολή του καιρού ξεκινά από το απόγευμα της Κυριακής (11.01.26), με τη χώρα να εισέρχεται σε περίοδο έντονης ψυχρής εισβολής. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κύματος κακοκαιρίας θα είναι το τσουχτερό κρύο και τα χιόνια.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε την Κυριακή η ΕΜΥ, το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδεύεται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βόρειους ανέμους και χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και τοπικά σε πεδινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και το πρωί της Τετάρτης (14/01/26), ενώ παγετός – κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια – θα σημειώνεται κυρίως τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12.01.26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης.

Σημειώνεται πως η ΕΜΥ κάνει λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση.