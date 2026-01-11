Ελλάδα

Καιρός: Κρύο, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν χιονοπτώσεις - Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και το πρωί της Τετάρτης
χιονισμένο τοπίο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ/ΕUROKINISSI

Σημαντική μεταβολή του καιρού ξεκινά από το απόγευμα της Κυριακής (11.01.26), με τη χώρα να εισέρχεται σε περίοδο έντονης ψυχρής εισβολής. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κύματος κακοκαιρίας θα είναι το τσουχτερό κρύο και τα χιόνια

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε την Κυριακή η ΕΜΥ, το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδεύεται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βόρειους ανέμους και χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και τοπικά σε πεδινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και το πρωί της Τετάρτης (14/01/26), ενώ παγετός – κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια – θα σημειώνεται κυρίως τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12.01.26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης.

Σημειώνεται πως η ΕΜΥ κάνει λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
125
68
65
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στις 15 Ιανουαρίου δικάζονται οι πρώτες αγωγές για τα ομαδικά sms του Υπ. Μεταφορών το 3ημερο της 28ης Οκτωβρίου
Το sms έγραφε: «Το περσινό 3ημερο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, πρόσεξε πώς οδηγείς. Καλό δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών»
αυτοκίνητα στα διόδια 35
Παγωμένο τριήμερο με χιόνια, ισχυρούς ανέμους και πολικές θερμοκρασίες - Οι περιοχές που θα ντυθούν στα λευκά
Χιονοπτώσεις αναμένονται σε αρκετές περιοχές, από τη Σκύρο έως την Εύβοια, ενώ η πιο κρύα ημέρα θα είναι η Δευτέρα, με ισχυρό παγετό και μέγιστες θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 10 βαθμούς Κελσίου
Χιόνια στον Χορτιάτη
Newsit logo
Newsit logo