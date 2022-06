Στο έλεος του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού θα βρεθεί τις επόμενες μέρες και η Ελλάδα, καθώς οι θερμοκρασίες «χτυπάνε» κόκκινο σε όλη τη νότια Ευρώπη! Η ΕΜΥ, δε, εξέδωσε χθες (20.06.2022) έκτακτο δελτίο.

Ένας χάρτης που ανέβασε στο twitter η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus αποτυπώνει την πορεία του καύσωνα τις επόμενες μέρες, με την Ελλάδα να είναι… μέσα στις χώρες που θα «ψηθούν».

Εκτός από τη ζέστη που “κοκκινίζει” τον χάρτη της Ευρώπης, σύμφωνα με το Copernicus θα επηρεάσει τη νότια Ευρώπη και σκόνη από την Αφρική.

Δείτε τον χάρτη του Copernicus

Part of southern Europe is about to suffer the first #heatwave of the #summer of 2022



Associated with♨️, a new #SaharanDust storm will deteriorate #AirQuality in southern 🇫🇷, 🇮🇹, Balearic Islands 🇪🇸 & the Balkan Peninsula



⬇️@CopernicusECMWF Aerosol forecasting for 21 to 25 June pic.twitter.com/AEaOBEYV8N