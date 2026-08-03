Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία – Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ
Ζέστη
Photo / Eurokinissi
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Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός για σήμερα, Δευτέρα 03.08.2026, θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένονται μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η θερμοκρασία σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα παρουσιάσει μικρή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με τον καιρό να είναι αίθριος. Στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα αγγίξει τους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο κατά τόπους θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί και στα ανατολικά βορειοανατολικοί, 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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