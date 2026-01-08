Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Ισχυροί άνεμοι 8 μποφόρ στο Αιγαίο – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε διάφορες περιοχές

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια
Οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν και σήμερα (8/1/2026) να κυριαρχούν στο Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας και χιόνια θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, με τον καιρό να είναι πλέον χειμωνιάτικος.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), στη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους, έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Επικράτηση τοπικά θυελλωδών ανέμων δυτικών διευθύνσεων.

Ακόμα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν ] στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 16 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 17 βαθμούς.

Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Στην αρχή της ημέρας πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Στην αρχή της ημέρας πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Δυτική Μακεδονία στα ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες, με βαθμιαία εξασθένηση. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ήπειρο σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 και στα νότια έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις αρχικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Xιονοπτώσεις στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου

