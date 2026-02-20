Καιρός σήμερα: Κακοκαιρία και ισχυρές βροχές στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο – Καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να «χτυπήσουν» σήμερα (20/2/2026) κυρίως τα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ, όλη η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με βροχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα πιο έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας θα εκδηλωθούν στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο, στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Γενικότερα, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε όλη τη χώρα με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα δυτικά από το απόγευμα και από το βράδυ στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι τις βραδινές ώρες σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρά ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα από βόρειες 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες και από τα βόρεια τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ, γρήγορα από τα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και μετά το μεσημέρι και στις Κυκλάδες, με τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στις βορειότερες περιοχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.