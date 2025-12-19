Καιρός τα Χριστούγεννα: Βροχές παραμονή και ανήμερα – Οι περιοχές που θα βραχούν σίγουρα και τριήμερη πρόγνωση

Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για τον καιρό, αναμένονται τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. «Ουσιαστικά περίπου από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα. Τοπικές βροχές που δεν θα προβληματίσουν» είπε ο Γιάννης Καλλιάνος στο LiveNews.

Σύμφωνα με την πρόγνωση για τον καιρό που έκανε ο ίδιος στο MEGA, «μόνο το Σάββατο (20/12/25) βράδυ και προς το ξημέρωμα της Κυριακής περιμένουμε τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές του νοτίου Αιγαίου, δηλαδή στην Κρήτη, στις νότιες Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα».

Στην Αττική, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μπόρας το βράδυ του Σαββάτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο, μέχρι και τη Δευτέρα. Από το βροχερό σκηνικό, σχεδόν αποκλείεται η Μακεδονία «όχι τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της Θράκης, αλλά από τη Λάρισα και νοτιότερα μέχρι και την Κρήτη θα έχουμε κατά βάση, κατά περιόδους άστατο καιρό» είπε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Το βράδυ της Τρίτης (23/12/25) τα προγνωστικά δείχνουν να φτάνει ένα σύστημα με βροχές το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά μέχρι και την Τετάρτη τις περισσότερες περιοχές της χώρας. «Όχι με ακραίες βροχές, όχι με βροχές που θα προβληματίσουν, όχι με βροχές που θα οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα».

Οι βροχές αυτές, αναμένεται να είναι ίσως και πιο δυνατές στη Δυτική Ελλάδα. Από την Κέρκυρα μέχρι τη Μεσσηνία όπως είπε ο Γιάννης Καλλιάνος. Καθώς θα είναι παραμονή Χριστουγέννων, ενδεχομένως αυτές οι καιρικές συνθήκες να δυσκολέψουν λίγο τους ταξιδιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και στο Ιόνιο και στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, από την Πελοπόννησο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι και τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, Τρίτη και Τετάρτη κατά διαστήματα ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης, κατά περιόδους και πιο γενικευμένες βροχές αλλά και νοτιάδες» τόνισε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ηρεμεί ο καιρός την Πέμπτη

Την Πέμπτη ανήμερα των Χριστουγέννων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα γίνει λίγο πιο ήπια. «Δηλαδή μπορεί να έχουμε τις δύο προηγούμενες μέρες με βροχές αρκετές, αλλά την Πέμπτη χαλαρώνει η κατάσταση, δηλαδή θα είναι πολύ πιο ήπια τα φαινόμενα, πολύ πιο καλός ο καιρός. Μην περιμένουμε ήλιο, θα έχουμε συννεφιά κατά περιόδους, αλλά με ήπιες βροχοπτώσεις. Και βέβαια από τις 26 του μηνός και στη συνέχεια, σε βάθος χρόνου, κρατώντας ένα μεγάλο ερωτηματικό, ίσως έχουμε έλευση περισσότερου κρύου και πάλι άστατου καιρού.

Οι πρώτες προβλέψεις για την Πρωτοχρονιά

Τα πρώτα προγνωστικά για την Πρωτοχρονιά, δείχνουν βροχή από την Τετάρτη (30/12/25) ενώ για τις 31 Δεκεμβρίου, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, δείχνουν και χιονόνερο.

Για την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου τα προγνωστικά δείχνουν ότι το σκηνικό του καιρού αλλάζει. «Και βγάζει και κάποια χιόνια. Και αν προχωρήσουμε κι άλλο μπορεί να το δούμε και λίγο πιο έντονο» είπε ο Γιάννης Καλλιάνος, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς και όλα αυτά μπορεί να ανατραπούν. Γιάννης Καλλιάνος.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη

Δευτέρα 22/12/2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη 23/12/2025

Σε όλη σχεδόν τη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 24/12/25

Σε όλη τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά.