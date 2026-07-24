Ελλάδα

Καιρός – Θοδωρής Κολυδάς: Δυνατές μπόρες και στα νησιά του Νότιου Ιονίου και την Πελοπόννησο – Η κακοκαιρία εξαπλώνεται

Δείτε αναλυτικά όλες τις περιοχές που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία
(Βασίλης Παπαδόπουλος
(Βασίλης Παπαδόπουλος/Εurokinhssi)
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Μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να επηρεαστεί από τις σφοδρές καταιγίδες που θα πλήξουν σήμερα (24.7.26) και αύριο τη χώρα, καθώς ο καιρός τις επόμενες ώρες αναμένεται να αλλάξει δραματικά και οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών να δίνουν τη θέση τους σε καταιγίδες

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό στις περιοχές που αναμένονται να επηρεαστούν προστίθενται τα νησιά του νότιου Ιονίου αλλά και η Πελοπόννησος, όπου αναμένονται επίσης έντονες βροχές και καταιγίδες χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα. 

 

Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ με τις περιοχές που θα επηρεαστούν την Παρασκευή να είναι: 

  • Η κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Η ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα και Μαγνησία) από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, με τα ισχυρότερα φαινόμενα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Οι Σποράδες και η Εύβοια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Η ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, από το απόγευμα έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Η Πελοπόννησος και στα νησιά του Νοτίου Ιονίου, όπου επίσης αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες.

Για το Σάββατο 25 Ιουλίου τα φαινόμενα θα επιμείνουν:

  • Στις Σποράδες έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στην Εύβοια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, έως τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη) έως τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, έως τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
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