Καιρός: Βροχές και καταιγίδες ξανά από την Τετάρτη και νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο – Στους 16°C η θερμοκρασία στην Αττική

Σε τροχιά διαδοχικών διαταραχών μπαίνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς τρία κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να διασχίσουν τη χώρα μέσα στην εβδομάδα με βροχές και καταιγίδες, αλλά θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες Δευτέρα (26.1.26) σε εξέλιξη, με τα καιρικά φαινόμενα να έχουν στραφεί πλέον προς τα ανατολικά και οι βροχές να επηρεάζουν τον καιρό μέχρι σήμερα το απόγευμα περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα καθώς και την Κρήτη.

Το δεύτερο επεισόδιο αναμένεται να εκδηλωθεί το διάστημα Τετάρτης – Πέμπτης, ενώ το τρίτο κύμα προβλέπεται για το Σαββατοκύριακο, διατηρώντας το άστατο σκηνικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Δείτε την πορεία του καιρού μέσα από την εφαρμογή Windy:

Οι σημαντικότερες ποσότητες βροχής θα καταγραφούν στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με πρόσκαιρη στροφή σε βόρειους την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη. Σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, ιδιαίτερα την Πέμπτη και το Σάββατο, οι εντάσεις των ανέμων ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ.

Παρά τη διαδοχή των διαταραχών, χειμωνιάτικο κρύο δεν προβλέπεται. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, κατά 3 έως 6 βαθμούς, περιορίζοντας τις χιονοπτώσεις αποκλειστικά στα ορεινά.

Στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει γενικά ήπια, με λίγες βροχές και περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσής τους την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Φεβρουάριος αναμένεται να κάνει την είσοδό του με ήπιες καιρικές συνθήκες, χωρίς έντονα ψυχρά φαινόμενα.