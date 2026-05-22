Τροχαίο στον Έβρο με βαν που μετέφερε μετανάστες – Επτά άτομα στο νοσοκομείο

EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Θανάσης Καλλιάρας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες (22.05.2026) το βράδυ στον Έβρο. Βαν στο οποίο επέβαιναν επτά παράτυποι μετανάστες – έξι άνδρες και μία γυναίκα – βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε χαντάκι.

Το τροχαίο με τους παράτυπους μετανάστες συνέβη στον επαρχιακό δρόμο κοντά στον οικισμό Μαυροκλήσι του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο.

Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σουφλίου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες στο βαν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν υπάρχει κάποιος σοβαρά τραυματισμένος.

Ωστόσο, θα εισαχθούν προληπτικά για νοσηλεία στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου.

Το περιστατικό εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.


