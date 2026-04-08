Καιρός: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας έως τη Μεγάλη Παρασκευή – Ηλιοφάνεια και ήπιοι άνεμοι την Κυριακή του Πάσχα

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και αίθριο καιρό ξεκίνησε η Μεγάλη Εβδομάδα, ωστόσο το σκηνικό αναμένεται να μεταβληθεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος περιγράφει μια πρόσκαιρη αστάθεια πριν από τη βελτίωση των συνθηκών ανήμερα το Πάσχα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, στην πρόγνωσή του για τις ημέρες του Πάσχα, επισημαίνει ότι θα δούμε τον καιρό να αλλάζει. Όπως είπε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στις αρχές της εβδομάδας – με τον υδράργυρο να φθάνει έως και τους 28 βαθμούς στη νότια Ελλάδα και τους 26 στην Αττική – θα δώσουν τη θέση τους σε πιο ήπιες τιμές, συνοδευόμενες από τοπικά φαινόμενα.

Αύριο, Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές και αυξημένη αστάθεια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά κύριο λόγο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς, στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, επιτρέποντας ομαλές μετακινήσεις για τους εκδρομείς.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και τη Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026), με περισσότερη συννεφιά και τοπικές βροχές, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση, η αστάθεια θα περιοριστεί πριν από το βράδυ, γεγονός που σημαίνει ότι η περιφορά του Επιταφίου δεν αναμένεται να επηρεαστεί.

Βελτιώνεται ο καιρός από το Μεγάλο Σάββατο

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026), με τα φαινόμενα να εξασθενούν και να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Οι βοριάδες, ωστόσο, θα διατηρηθούν και ενδέχεται να προκαλέσουν αίσθηση ψύχρας κατά τη διάρκεια της Ανάστασης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 20–21 βαθμούς στα ηπειρωτικά και χαμηλότερα στα νησιά.

Η εικόνα του καιρού αλλάζει αισθητά την Κυριακή του Πάσχα (12.04.2026), καθώς επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Η επικράτηση νοτίων ανέμων θα οδηγήσει σε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φθάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τον εορτασμό.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, παρά την πρόσκαιρη αστάθεια των προηγούμενων ημερών, «το φετινό Πάσχα αναμένεται να κυλήσει με καλές καιρικές συνθήκες», επιτρέποντας στους πολίτες να γιορτάσουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.