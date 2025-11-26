Ελλάδα

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και δυνατοί άνεμοι – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Η κακοκαιρία επιμένει στις περιοχές που τις τελευταίες μέρες έχουν δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής, ενώ οι πιο δύσκολες μέρες αναμένεται να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή
βροχή
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / EUROKINISSI

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται όλη η χώρα, καθώς κακοκαιρία Adel φέρνει επικίνδυνα φαινόμενα στα δυτικά, στα βόρεια και στα ανατολικά. Οι βροχές είναι ήδη έντονες σε περιοχές της Ελλάδας που εδώ και μέρες έχουν δεχτεί μεγάλο όγκο νερού, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω τις επόμενες δυο μέρες. 

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη (25.11.25) σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της κακοκαιρίας. Στην επικαιροποίηση δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ωστόσο το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι ισχυρές βροχές.

Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.
β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.
γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα Αdel θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Η πορεία της κακοκαιρίας από την εφαρμογή Windy:

 

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Ελλάδα
37
