Καιρός: Ζέστη και την Τρίτη – Μποφόρ μέχρι το Σάββατο: Το «κοκτέιλ» που φέρνει «πορτοκαλί» συναγερμό για πυρκαγιές

Η άνοδος της θερμοκρασίας που έγινε αισθητή την Δευτέρα (11/8/25) και ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα με το θερμόμετρο να φτάνει τους 42 βαθμούς στη Σκάλα Μεσσηνίας, θα διατηρηθεί και την Τρίτη (12/8/25) σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για τον καιρό.

Η θερμοκρασία θα αρχίζει να πέφτει από την Τετάρτη ενώ ο καιρός θα αρχίσει να επανέρχεται σε κανονικά, καλοκαιρινά επίπεδα, από την Πέμπτη και μετά…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα και την Τρίτη (12/8/25) το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 42 βαθμούς σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία.

Την ίδια ώρα, επιμένουν και τα μποφόρ, που θα… κουνάνε τους ταξιδιώτες στο Αιγαίο όλη την εβδομάδα. Μέχρι και το Σάββατο προβλέπονται στο Αιγαίο άνεμοι 7 με 8 μποφόρ, αλλά και στην Αττική, ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα. Πρωί και βράδυ οι άνεμοι θα εξασθενούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live την εξέλιξη των ανέμων, μέσα από το γραφικό του Windy:

Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς κι έτσι την Τρίτη (12/8/25), σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς, σε «πορτοκαλί» συναγερμό θα βρίσκονται οι παρακάτω περιοχές:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη (12/8/25)

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς εκτός από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στη νότια Εύβοια πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.