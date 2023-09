Εικόνες αποκάλυψης και βιβλικές καταστροφές αφήνει στο πέρασμα της η κακοκαιρία Daniel που χτυπάει από τις πρώτες πρωινές ώρες το νομό Μαγνησίας.

Στο οδικό δίκτυο του Πηλίου υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές από την κακοκαιρία Daniel, ενώ πολλά οχήματα έχουν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χειμάρρους ακόμα και μέσα στη θάλασσα στο νομό Μαγνησίας.

Το βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr και προέρχονται από τις επιχειρήσεις της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας, είναι ενδεικτικά του μεγέθους της καταστροφής στο βουνό των «Κενταύρων» και στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένα βανάκι να είναι πεσμένο σε ρέμα κοντά στο Βόλο και επίσης αποτυπώνεται η καταστροφή που αφήνουν πίσω τους οι αμέτρητοι τόνοι νερού που έχουν πλημμυρίσει το νομό Μαγνησίας. Όπως θα δείτε κι εσείς στις εικόνες που σας παρουσιάζει το newsit.gr κολώνες της ΔΕΗ και δέντρα έχουν πέσει στους δρόμο, ενώ τα νερά ξεχειλίζουν από τα ρέματα που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής προς τον Άγιο Ονούφριο.

«Ακόμα και αυτή την ώρα η βροχή συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό», λέει στο newsit.gr o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου Ανέστης Αλτίνης και συνεχίζοντας προσθέτει… «Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο από τη στιγμή που ξέσπασε η κακοκαιρία. Ανοίγουμε του δρόμους και ξανακλείνουν από τις κατολισθήσεις».

Current Situations in the city of #Greece #Volos are expected to continue heavy rains until Thursday#Βολος #Θεσσαλια#Thessaly #greeceflooding #Greece #κυβερνηση_Μητσοτακη #κακοκαιρία #Βολο #Βόλος



pic.twitter.com/c4aUy8gLXn