Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel αλλά και τις εικόνες καταστροφής από τις πλημμύρες στην Μαγνησία.

Το λιμάνι του Βόλου που καλύφθηκε από νερά μέσα σε λίγα λεπτά, τον δρόμο να ανοίγει και να «καταπίνει» ένα τουριστικό λεωφορείο, το πάρκινγκ της Μακρυνίτσας που έχει γίνει καταρράκτης, η θάλασσα λάσπης στο λιμάνι του Βόλου και η πεζογέφυρα που καταρρέει κάτω από το βάρος των ορμητικών νερών.

Το πάρκινγκ της Μακρυνίτσας

Το λιμάνι του Βόλου σε timelapse πως πλημμύρισε μέσα σε 45 λεπτά

In just 45 minutes see the difference Volos, Greece.

Horrifying situation is about to unfold

