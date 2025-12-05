Συμβαίνει τώρα:
Οι δρόμοι που είναι κλειστοί στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron
Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί λόγω πλημμύρας στην Αττική

Η κακοκαιρία Byron έχει μετατρέψει πολλούς δρόμους του Λεκανοπεδίου σε ποτάμια
Κακοκαιρία Byron στην Αττική
EUROKINISSI / Φωτογραφία Χρήστος Μπόνης

Σε επικαιροποίηση της κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου που εξακολουθεί να πλήττει η κακοκαιρία Byron προχώρησε η ελληνική αστυνομία στις 6:20 το απόγευμα της Παρασκευής (05.12.2025).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ελληνική αστυνομία, η κατάσταση στην Αττική είναι πλέον καλύτερη.

Ωστόσο, οι δρόμοι όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron στο Λεκανοπέδιο είναι οι εξής:

1) οδός Περάματος (Νέα Πέραμος), από το ύψος της οδού Αγίας Τριάδας, ρεύμα κυκλοφορίας προς λιμάνι

2) Ιρλανδική διάβαση Λεωφόρου Βραυρώνας, στη θέση γέφυρα Βρύσης

Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νομού Αττικής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
146
114
73
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηράκλειο: Στη φυλακή οι γονείς για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους – «Τα θέλω πίσω» φώναζε η μητέρα στο άκουσμα της απόφασης
Σε βάρος των γονέων είχε σχηματιστεί δικογραφία για κακοποίηση μετά από ανώνυμη καταγγελία που έφθασε στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
Δικαστήριο
Newsit logo
Newsit logo