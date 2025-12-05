Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί λόγω πλημμύρας στην Αττική

Σε επικαιροποίηση της κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου που εξακολουθεί να πλήττει η κακοκαιρία Byron προχώρησε η ελληνική αστυνομία στις 6:20 το απόγευμα της Παρασκευής (05.12.2025).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ελληνική αστυνομία, η κατάσταση στην Αττική είναι πλέον καλύτερη.

Ωστόσο, οι δρόμοι όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron στο Λεκανοπέδιο είναι οι εξής:

1) οδός Περάματος (Νέα Πέραμος), από το ύψος της οδού Αγίας Τριάδας, ρεύμα κυκλοφορίας προς λιμάνι

2) Ιρλανδική διάβαση Λεωφόρου Βραυρώνας, στη θέση γέφυρα Βρύσης

Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νομού Αττικής.