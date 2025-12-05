Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Δρόμος εξαφανίστηκε στη Νέα Πέραμο – Συγκλονιστικές εικόνες

Η καταιγίδα Byron που έπληξε ολόκληρη τη χώρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές – Ένας δρόμος στη Νέα Πέραμο «κατα swallowed» πλήρως από ορμητικό ρέμα
Ο δρόμος που εξαφανίστηκε στη Νέα Περάμο
Ο δρόμος που εξαφανίστηκε στη Νέα Περάμο

Εικόνες σχεδόν αποκαλυπτικές καταγράφηκαν στη Νέα Πέραμο, όπου τα ορμητικά νερά ενός ρέματος, που υπερχείλισε λόγω της κακοκαιρία Byron, παρέσυρε και εξαφάνισε ολόκληρο τμήμα του οδοστρώματος.

Η κακοκαιρία χτύπησε τη χώρα χθες (04.12.2025) με σφοδρές καταιγίδες και έντοντα καιρικά φαινόμενα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στη Νέα Πέραμο.

Οι εικόνες από τον κατεστραμμένο δρόμο είναι συγκλονιστικές, όπως τις κατέγραψαν τα συνεργεία του Mega Live News την Παρασκευή.

 

Σε άλλο σημείο της Νέας Περάμου, ένα σπίτι υπέστη ζημιές από τα νερά, όπως κατέγραψε η κάμερα του NewsIt.

Σε άλλες περιοχές της χώρας, τοίχοι και δέντρα κατέρρευσαν, ενώ μηνύματα από το 112 «έβρεξαν» τα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα. Η καταιγίδα Byron αναμένεται να υποχωρήσει αύριο το απόγευμα.

Ελλάδα
