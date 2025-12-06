Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: «Πνίγηκε» το Νεοχώρι Χαλκιδικής, έπεσαν 265 χιλιοστά βροχής – Ποιες περιοχές δέχθηκαν πάνω από 200mm

Το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 179 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 266 σταθμούς
Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron σε όλη την Ελλάδα με το Νεοχώρι Χαλκιδικής να παίρνει το «βραβείο» για τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Βλυχάδα Αττικής όπου δέχθηκε 265 χιλιοστά βροχής.

Αφού πλέον τα ακραία φαινόμενα που έφερε η κακοκαιρία Byron έχουν ξεκινήσει να εξασθενούν, το meteo.gr κάνει την αποτίμηση των τόνων νερού βροχής που δέχθηκαν τα ελληνικά εδάφη από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2025. Στη πιο δύσκολη θέση βρίσκεται, όπως αναφέρθηκε, το Νεοχώρι και στη συνέχεια ακολουθούν άλλες 3 περιοχές όπου έπεσαν πάνω από 200 mm.

Στη 3η θέση έρχεται η Μακρινίτσα με 239 χιλιοστά βροχής, ενώ στην 4η τα Ριζώματα Ημαθίας με 223 χιλοστά.

Στην 5η θέση βρίσκεται και πάλι η Χαλκιδική και συγκεκριμένα η Μεγάλη Παναγιά με 211 χιλιοστά ενώ στη 6η θέση το Βαρικό Πιερίας με 194 χιλιοστά, στην 7η το Σέλι με 190 χιλιοστά και στην 9η η Πορταριά Μαγνησίας με 182 χιλιοστά βροχής.

vroxi meteo

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 179 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 266 σταθμούς.

