Κακοκαιρία: Έπεσαν δέντρα στην Αττική από τους ισχυρούς ανέμους – Σε συναγερμό η Πυροσβεστική σε 5 περιοχές

Πτώσεις δέντρων έχουν καταγραφεί στην Καισαριανή, τη Νέα Σμύρνη, την Ηλιούπολη, τη Νέα Φιλαδέλφεια και το Περιστέρι
Πτώσεις δέντρων στην Αττική
Πυροσβέστες απομακρύνουν δέντρο που έπεσε στην Καισαριανή / Orange Press

Πτώσεις δέντρων έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ώρες στο συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην Αττική από το πρωί της Κυριακής (15.9.25).

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων έπεσε το δέντρο στη συμβολή της οδού Βρυούλων και Κένεντι στην Καισαριανή, το οποίο και απομάκρυναν πυροσβέστες.

Πτώσεις δέντρων έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, σε Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Νέα Φιλαδέλφεια και Περιστέρι.

 Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

