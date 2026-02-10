Ελλάδα

Κακοκαιρία – Γιώργος Τσατραφύλλιας: Βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή – Θα χτυπήσει και την Αττική την Τσικνοπέμπτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι περιοχές που θα χτυπηθούν είναι η δυτική Ελλάδα, η νότια Κρήτη, η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα
Βροχή στην Αθήνα
Βροχή στην Αθήνα / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να χτυπήσει πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία θα διαρκέσει από το βράδυ της Τετάρτης (11.2.26) μέχρι την Κυριακή (15.2.26).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, οι περιοχές που θα χτυπηθούν είναι η δυτική Ελλάδα, η νότια Κρήτη, η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στην Αττική το βράδυ της Τετάρτης και το βράδυ της Τσικνοπέμπτης.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Τρία βαρομετρικά χαμηλά μέχρι την Κυριακή…

Καλό μεσημέρι!

Τρείς ατμοσφαιρικές διαταραχές θα μας απασχολήσουν μέχρι την Κυριακή:

Τετάρτη βράδυ – Πέμπτη μεσημέρι. Πέμπτη μεσημέρι – Παρασκευή. Σάββατο μεσημέρι – Κυριακή.

Και οι τρείς διαταραχές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά: βροχές – καταιγίδες, χαλαζοπτωσεις, κεραυνική δραστηριότητα
θυελλώδεις νοτιάδες.

Η τρίτη διαταραχή δείχνει πιο εξασθενημένη.

 

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα,τη νότια Κρήτη, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τετάρτη βράδυ και Τσικνοπέμπτη βράδυ τα περισσότερα φαινόμενα στην Αττικη.

Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος αλλά αν θέλετε να ψήσετε προτιμήστε μεσημεριανές ώρες που θα εκδηλωθούν τα λιγότερα φαινόμενα. Αύριο θα σας πω περισσότερα».

