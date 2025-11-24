Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές σε Ήπειρο και Καστοριά – Σπίτια κατέρρευσαν και έμειναν χωρίς νερό 2 χωριά στα Τζουμέρκα

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας στη δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος και η Καστοριά, μετρούν τις πληγές τους, με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί να είναι πολύ μεγάλες καθώς από τον τεράστιο όγκο βροχής, καταστράφηκαν σπίτια, αποκλείστηκαν χωριά με την εικόνα μέχρι και σήμερα να είναι δραματική.

Στην Ήπειρο αρκετά σπίτια έχουν καταστραφεί και πολλά ακόμη κινδυνεύουν, ανέφερε ο δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, ενώ στην Καστοριά, δήμοι έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τα έντονα φαινόμενα και τους τόνους νερού και λάσπης που έφερε η κακοκαιρία των περασμένων ωρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης στην ΕΡΤ, περίπου 10 σπίτια κινδυνεύουν ενώ μαζί με αυτά που έχουν ήδη καταρρεύσει, κάνουν το τοπίο να μοιάζει με πόλη που έχει βομβαρδιστεί.

Τόνοι λάσπης, και φερτών υλικών έχουν μπει μέσα στα χωριά και έχουν παρασύρει δρόμους, δίκτυα ύδρευσης, γέφυρες. «Είναι τραγική η κατάσταση. Τα συνεργεία του Δήμου κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», περιγράφει ο δήμαρχος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από την κακοκαιρία υπάρχουν και προβλήματα υδροδότησης στα χωριά Ματσούκι και Πράμαντα. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από τα συνεργεία του Δήμου για να αποκατασταθεί η υδροδότηση με κάποιους αγωγούς, οι οποίοι θα είναι επιφανειακοί. Απαιτούνται πολλά συνεργεία για να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

«Οι Καλαρρύτες πληγώθηκαν και μιλάμε για ένα χωριό κόσμο παραδοσιακό που είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν όλα τα φερτά υλικά», τόνισε ακόμη ο Νίκος Βαΐτσης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Καστοριά

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο δήμος Καστοριάς και το Άργος Ορεστικό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 19ης Νοεμβρίου 2025.

Επιπροσθέτως, ο δήμος Καστοριάς ενημέρωσε τον ΕΛΓΑ, για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες φασολιού, καλαμποκιού και τριφυλλιού λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, ζητώντας την άμεση οικονομική ενίσχυση των παραγωγών που επλήγησαν.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για διάστημα τριών μηνών, δηλαδή έως και 19 Φεβρουαρίου 2026. Στο αίτημα των δύο δήμων συμφώνησε κι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία και το διαβίβασε στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου είχε ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Νεστορίου, λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων που προκάλεσαν τα ίδια έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026, επιτρέποντας την άμεση κινητοποίηση πόρων, μέσων και υπηρεσιών για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων και των υποδομών σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.