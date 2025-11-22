Κακοκαιρία: Συγκλονιστικές εικόνες από ψηλά αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στη Φιλιππιάδα και την Καστοριά

Μόλις τρεις μήνες έχουν περάσει από τις φωτιές του καλοκαιριού που έπληξαν όσο ποτέ άλλοτε την Πρέβεζα με τη μεγαλύτερη καταστροφή να συμβαίνει στη Φιλιππιάδα. Η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή, ήρθε θα να δοκιμάσει ακόμη μια φορά την περιοχή με την κατάσταση να είναι δραματική.

Η Φιλιππιάδα, είναι μία από τις περιοχές στην Πρέβεζα που ένιωσαν όλη την οργή της τελευταίας κακοκαιρίας, που προκάλεσε πολλά προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα. Η ένταση των φαινομένων έκανε τους δρόμους να μοιάζουν με χειμάρρους με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη βιβλική καταστροφή.

Εικόνες από ψηλά, δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τεράστιες εκτάσεις να έχουν μετατραπεί σε μία λίμνη λάσπης προκαλλώντας μεγάλη καταστροφή στις εκτάσεις της περιοχής.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από την Φιλιππιάδα, δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια εθελοντών της ομάδας Λ.Ε.Κ. Πρέβεζας να διασώσουν ένα άλογο που είχε εγκλωβιστεί από τα ορμητικά νερά και προκάλεσε συγκίνηση.

Εικόνες αποκάλυψης και στην Καστοριά

Δύσκολη ήταν η νύχτα και στην Καστοριά. Μεγάλες οι καταστροφές και περιοχές κηρυχθήκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον τεράστιο όγκο νερού που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και έκαναν πολλές περιοχές να μοιάζουν με βάλτους.

Οι πρώτες ακτίνες του ηλίου, φώτισαν το μέγεθος της καταστροφής που όπως και στη Φιλιππιάδα, είναι τεράστια, με το μεγαλύτερο πλήγμα να έχει δεχτεί ο δήμος Νεστορίου και άλλοι δύο δήμοι.

Πολλές περιοχές του δήμου Καστοριάς έχουν μείνει χωρίς πόσιμο νερό με τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ εργάζονται ασταμάτητα αλλά τα ποτάμια που έχουν ξεχειλίσει και ιδιαίτερα ο Αλιάκμονας, προκαλούν πολλά θέματα σε αρκετά αντλιοστάσια.

Παραμένουν αποκλεισμένα χωριά στην περιοχή του Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τα ορεινά τμήματα του Δήμου Μετεώρων, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα οικισμών της περιοχής του Ασπροποτάμου.

Ο Δήμος Μετεώρων, σε στενή συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κινητοποιήθηκε άμεσα και επιχειρεί με μηχανήματα έργου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Ο δημοτικός μηχανισμός παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και επεμβαίνοντας όπου χρειάστηκε.

Σήμερα Σάββατο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου προς την αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, δόθηκε η πρόσβαση από τη γέφυρα «ΤΣΙΤΟΣ» προς την Καστανιά, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διέλευσης προς την περιοχή. Παραμένουν ωστόσο αποκλεισμένα χωριά του Ασπροποτάμου.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια των δημοτών και τη διαφύλαξη των περιουσιών τους, τονίζεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, όπως γίνεται γνωστό από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, λόγω των καιρικών φαινομένων, αίρονται-τροποποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενώ διατηρείται η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ακόλουθα σημεία ως εξής: