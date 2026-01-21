Κακοκαιρία: Τρία σπίτια εκκενώθηκαν στον Άγιο Δημήτριο – Είναι μια ανάσα από το ρέμα της Πικροδάφνης

Στην εκκένωση 3 σπιτιών πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησαν οι αρχές ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που χτυπά την Αττική.

Τα σπίτια εκκενώθηκαν γιατί εκτιμήθηκε ότι αν φουσκώσει το ρέμα της Πικροδάφνης τότε θα κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.

Και στις τρεις περιπτώσεις οι κάτοικοι δεν ήθελαν να εκκενώσουν τα σπίτια αλλά με την συνεδρομή και της ΕΛΑΣ οι ιδιοκτήτες πείστηκαν να βγουν από αυτά.

Επίσης, θα εκκενωθούν άλλα δυο σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή καθώς μετά τις 3 αναμένονται ισχυρές καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις άνεμοι.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής που υπάρχουν ρέματα έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Οι αρχές συνιστούν να αποφεύγεται η κυκλοφορία στις περιοχές αυτές ενώ ήδη έχει σταλεί από το πρωί μήνυμα 112 στην Αττική για περιορισμό των μετακινήσεων.

Τα στοιχεία από τη σημερινή βροχόπτωση είναι ανησυχητικά. Μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι, το ύψος της βροχής στην περιοχή είχε φτάσει τα 31 χιλιοστά, όταν ο μέσος όρος για ολόκληρο τον μήνα Ιανουάριο είναι τα 25 χιλιοστά. Η ένταση του φαινομένου έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε συναγερμό, με τον Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, για τον συντονισμό των ενεργειών.

Για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει θέσει σε πλήρη επιφυλακή το τμήμα Διασωστών Ορμητικών Υδάτων της 1ης ΕΜΑΚ, το οποίο βρίσκεται ήδη στην περιοχή με ειδικό εξοπλισμό και φουσκωτά σκάφη, έτοιμο για άμεση παρέμβαση εφόσον απαιτηθεί.