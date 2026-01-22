Κακοκαιρία: Βομβαρδισμένο τοπίο η Ανω Γλυφάδα με δρόμους χείμαρρους και αυτοκίνητα θαμμένα στα μπάζα – Αδιανόητες εικόνες

Δοκιμάστηκε από την κακοκαιρία η Άνω Γλυφάδα με τις εικόνες που έρχονται από την περιοχή να είναι αδιανόητες. Ο χαρακτηρισμός βομβαρδισμένο τοπίο αποτυπώνει τι ακριβώς συνέβη από την σφοδρή βροχόπτωση.

Με το που ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης (21.01.2026) η έντονη βροχόπτωση οι κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας άρχισαν να ζουν δύσκολες καταστάσεις. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια παρασύροντας πέτρες, μπάζα, σκουπίδια από τον Υμηττό.

Οι χείμαρροι που σχηματίστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυνατοί και άκρως επικίνδυνοι. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα νερά και βρέθηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες ήταν πρωτοφανείς, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα. Δίχως υπερβολή τα αυτοκίνητα θύμιζαν βάρκες που παρασύρονταν στη θάλασσα.

Μια ακόμη γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή όταν κάτοικοι της περιοχής την έσωσαν μέσα από τα ορμητικά νερά.

Οι δρόμοι έγιναν απροσπέλαστοι, μεταφέροντας νερά και φερτά υλικά. Οι αυλές των σπιτιών γέμισαν χώματα με τους κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους.

Ακόμη και το πρωί της Πέμπτης η πυροσβεστική συνέχιζε τους απεγκλωβισμούς κατοίκων που είχαν παγιδευτεί στα σπίτια και δεν μπορούσαν να βγουν από τα φερτά υλικά που είχαν κλείσει τις εισόδους.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στη Βούλα και στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας.

Και όταν κόπασε η βροχή οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους και είδαν τα αυτοκίνητά τους να είναι θαμμένα μέσα σε τόνους από μπάζα, πέτρες και φερτά υλικά.

Οι ζημιές είναι τεράστιες είναι θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καθαρίσουν οι δρόμοι που έχουν γεμίσει από φερτά υλικά και κάθε είδους μπάζα.