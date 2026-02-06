Συμβαίνει τώρα:
Καλαμάτα: Σάλος με το σποτ για το καρναβάλι της πόλης – Οι αντιδράσεις και η απάντηση του δημάρχου

Το βίντεο δείχνει άντρες να κρατούν παρά τη θέλησή της μία γυναίκα
Καλαματιανό καρναβάλι
Απόσπασμα από το σποτ

Το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026) θα γίνει η τελετή έναρξης του καρναβαλιού της Καλαμάτας, ενώ μερικές ημέρες νωρίτερα κυκλοφόρησε ένα σποτ που διαφημίζει το αποκριάτικο έθιμο, το οποίο όμως σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. 

Το σποτ, που δημιουργήθηκε για να προμοτάρει το φετινό καρναβάλι της Καλαμάτας, έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων καθώς δείχνει κάποιους άντρες, ντυμένους στα μαύρα, να κρατούν παρά τη θέλησή της μία γυναίκα και στη συνέχεια να την «ανταλλάσσουν» για πολλά χαρτονομίσματα, τα οποία γράφουν επάνω «καλαματιανό καρναβάλι».

«Από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, η Καλαμάτα μετατρέπεται στον απόλυτο αποκριάτικο προορισμό, με δεκάδες δράσεις, παράλληλες εκδηλώσεις και street parties στους κεντρικούς πεζόδρομους.

Καρναβαλικά πληρώματα με φαντασία, εντυπωσιακά άρματα, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες και DJs συνθέτουν ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με ασταμάτητο κέφι.

Η αυλαία του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού ανοίγει με την Τελετή Έναρξης την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ενώ το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου η πόλη ζει στους ρυθμούς της Νυχτερινής Παρέλασης.

Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση και την Τελετή Λήξης», αναφέρει η ανακοίνωση για το καρναβάλι της Καλαμάτας, το οποίο θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Οι αντιδράσεις και η απάντηση του δημάρχου

Η παράταξη «Καλαμάτα μετά» εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας να αποσυρθεί το βίντεο, καθώς πρόκειται για «προσβλητική απεικόνιση του γυναικείου φύλου». 

«Επισημαίνεται ότι το σποτ στέλνει λανθασμένα μηνύματα σε μια εποχή που η κοινωνία παλεύει με φαινόμενα έμφυλης βίας και κακοποίησης. Υποστηρίζεται ότι οι συμβολισμοί που επιστράτευσε η επιτροπή για να δικαιολογήσει το περιεχόμενο δεν κρίνονται πειστικοί», ανέφερε μεταξύ άλλων η παράταξη του Βασίλη Τζαμουράνη.

Κείμενο διαμαρτυρίας εξέδωσε και η Φεμινιστική Καλαμάτας, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Αυτές τις μέρες έκπληκτοι οι δημότισσες και οι δημότες της Καλαμάτας παρακολουθούμε μια διαφήμιση του καλαματιανού καρναβαλιού, με σκοπό την προσέλκυση κοινού, όπου ένα γυναικείο κορμί γίνεται “αντάλλαγμα”’ για το καρναβάλι…

Δυο άντρες, στη διαφήμιση, προσποιούνται τους προαγωγούς και οδηγούν μια γυναίκα χωρίς τη θέληση της και την ανταλλάσσουν για το Καλαματιανό Καρναβάλι. Μια γυναίκα, ένα γυναικείο-ανθρώπινο σώμα ανταλλάσσεται για το καρναβάλι; Αυτό δεν είναι αστείο, δεν μπορούμε να γελάσουμε!

Σχεδόν κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες πράξεων οικογενειακής βίας με θύματα γυναίκες, ή γυναικοκτονίας, ή μιας υπόθεσης μαστροπίας και ο κατάλογος δεν τελειώνει.

Σχεδόν κάθε μέρα μια γυναίκα δέχεται βία γιατί αντιστάθηκε στις ορέξεις ενός άντρα ή αντιστάθηκε να γίνει ανταλλακτικό μέσο σε μια υπόθεση αγοραπωλησίας του κορμιού της. Η πόλη έχει τα θύματά της! Η διαφήμιση είναι κατάπτυστη για το γυναικείο φύλο και την ανθρώπινη ύπαρξη στο σύνολό της. Να κατεβεί από όλα τα μέσα τώρα».

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Θάρρος News, ο δήμαρχος της πόλης, Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε στους επικριτές του σποτ, αναφέροντας τα εξής: «Μην πυροβολούμε την καρναβαλική επιτροπή, ας τους στηρίξουμε και να είστε βέβαιοι ότι θα περάσουμε υπέροχα. Προφανώς, η καρναβαλική επιτροπή έχει την έγκριση τη δική μου για ό,τι και αν κάνει, δε χρειάζεται να τη ζητήσει, τους στηρίζω ανοιχτά και είμαι σίγουρος πως ό,τι και αν επιλέξουν, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Και το δεύτερο, ας δείξουμε λίγο μεγαλοψυχία, ας αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, ας κοιτάξουμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και να περάσουμε όμορφα. Όλα καλά είναι, καρναβάλι έχουμε παιδιά, να ξέρουμε τι γίνεται».

