Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 42χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός στον στάβλο

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα
Ο στάβλος στην Καλαμάτα όπου εντοπίστηκε το πτώμα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές χθες το μεσημέρι (28.04.2026) στην Καλαμάτα, όταν εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε στάβλο. Ο άνδρας έφερε τραύματα από όπλο στο κεφάλι. Μέχρι στιγμή το όπλο δεν έχει εντοπιστεί από την αστυνομία.

Το θύμα υπήκοος Αλβανίας δεν ήταν κάτοικος Καλαμάτας, αλλά διέμενε μόνιμα στην περιοχή της Κορίνθου και πριν λίγα χρόνια είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών, μιας και είχε συλληφθεί για καλλιέργεια φυτείας χασίς, σύμφωνα με την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

Το πτώμα βρέθηκε σε στάβλο στην περιοχή της Δυτικής παραλίας στην περιοχή Μπουρνιά της Καλαμάτας. Τον άντρα εντόπισε μια 50χρονη και ο 47χρονος σύντροφός της, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι τον φιλοξενούσαν στον στάβλο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ενώ πήραν κατάθεση και από ένα άτομο το οποίο φέρεται να είχε εργασιακές σχέσεις με το θύμα.

 

