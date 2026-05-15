Απίστευτο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος για παράνομη μεταφορά μεταναστών με πατίνι

Ένας 17χρονος, υπήκοος Αιγύπτου, συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (14.5.26) στη Θεσσαλονίκη καθώς συνελήφθη προσπαθώντας να μεταφέρει δυο μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα με πατίνι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο 17χρονος συνελήφθη μετά από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός, το πρωί της Πέμπτης να μεταφέρει με ηλεκτρικό πατίνι δύο αλλοδαπούς, από το Νεπάλ και το Πακιστάν (αντιστοίχως), οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα.

Όταν οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, συνεχίζοντας την πορεία του, πετώντας στο οδόστρωμα ένα αναδιπλούμενο στιλέτο, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο παραπάνω άνδρες είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τον Έβρο, τα προηγούμενα 24ωρα, ενώ διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος συλληφθείς φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι σε άλλο κατάλυμα.