Τι ισχύει με τις ταυτότητες παλαιού τύπου και μέχρι πότε πρέπει να τις αλλάξετε

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αντικατάστασης των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας παλαιού τύπου στην Ελλάδα, καθώς η χώρα προσαρμόζεται στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ταυτοποίησης.

Η μετάβαση στις νέες ταυτότητες δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική αλλαγή, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας, της διαλειτουργικότητας και της προστασίας από πλαστογραφίες.

Γιατί αλλάζουν οι ταυτότητες

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες, που εκδόθηκαν πριν από δεκαετίες, δεν πληρούν πλέον τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλλειψη προηγμένων χαρακτηριστικών, όπως βιομετρικά δεδομένα και ψηφιακή αποθήκευση στοιχείων, τις καθιστά ευάλωτες σε παραποίηση.

Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν μικροτσίπ (RFID), φωτογραφία υψηλής ανάλυσης, δακτυλικά αποτυπώματα και πρόσθετα στοιχεία ασφαλείας, παρόμοια με εκείνα των διαβατηρίων. Στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας των εγγράφων και η διευκόλυνση των μετακινήσεων εντός της Ε.Ε.

Μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες

Οριστικό τέλος μπαίνει στις παλαιού τύπου ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες, καθώς μετά τις 3 Αυγούστου 2026 παύουν να ισχύουν για κάθε μορφή ταυτοποίησης και συναλλαγής, εφόσον δεν πληρούν τα νέα πρότυπα (όπως η μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη).

Η κατάργησή τους εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1157, φέρνοντας την Ελλάδα σε πλήρη εναρμόνιση με τα νέα πρότυπα.

Σε κάθε περίπτωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει τεθεί ως απώτατο όριο η 3η Αυγούστου 2031, μετά την οποία καμία παλαιού τύπου ταυτότητα δεν θα γίνεται αποδεκτή για ταξίδια ή επίσημη ταυτοποίηση.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες που δεν θα έχουν προχωρήσει εγκαίρως στην αντικατάστασή τους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, από συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες έως μετακινήσεις.

Πώς γίνεται η αντικατάσταση

Η έκδοση νέας ταυτότητας γίνεται μέσω των αρμόδιων αστυνομικών τμημάτων, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, το οποίο κλείνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr με χρήση των κωδικών Taxisnet.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Υποβολή αίτησης

Λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφία και αποτυπώματα επί τόπου)

Καταβολή παραβόλου

Το κόστος ανέρχεται περίπου στα 10 ευρώ (μειωμένο στα 5 ευρώ για πολύτεκνους), ενώ η παράδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν το αστυνομικό τμήμα που τους εξυπηρετεί, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, καθώς και την ημέρα και ώρα του ραντεβού. Παράλληλα, λαμβάνουν επιβεβαιώσεις και υπενθυμίσεις μέσω email, ενώ υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, καθώς η ζήτηση αυξάνεται και οι διαθέσιμες ημερομηνίες περιορίζονται όσο πλησιάζει η προθεσμία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για όσους πρόκειται να εκδώσουν διαβατήριο, καθώς δεν γίνονται πλέον δεκτές ταυτότητες άνω των 15 ετών, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις.

Σε περιπτώσεις περιορισμένης διαθεσιμότητας ραντεβού, συνιστάται συχνός έλεγχος της πλατφόρμας, καθώς νέα ραντεβού προστίθενται καθημερινά.