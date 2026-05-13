Παλαιό Φάληρο: Τροχαίο με μπετονιέρα που προσέκρουσε σε κολώνα – Διακόπηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αμφιθέας

Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές λόγω αυξημένης κίνησης στην περιοχή
Τροχονόμος
Φωτογραφία αρχείου / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (13.05.2026) στην Λεωφόρο Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Λεωφόρου Αμφιθέας και της οδού Αχιλλέως στο Παλαιό Φάληρο, όπου μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολώνα.

Λόγω του ατυχήματος, διακόπηκε η κυκλοφορία από την οδό Αίαντος μέχρι την Αχιλλέως, στη Λεωφόρο Αμφιθέας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονη κίνηση στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία για την απομάκρυνση του βαρέος οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές λόγω αυξημένης κίνησης στην περιοχή.

Κίνηση

Το μεγαλύτερο πρόβλημα συναντάται στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγγρού.

