Καρδίτσα: ΚΤΕΛ με δεκάδες επιβάτες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Το ΚΤΕΛ φαίνεται να συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο / φωτό kozan.gr

Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 12 το μεσημέρι (26/12/2025) έξω από το Μουζάκι Καρδίτσας, αυτή τη φορά με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κοζάνης το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κοζάνη – Αθήνα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, από το τροχαίο στην Καρδίτσα δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ενώ όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ ήρθε άλλο ΚΤΕΛ στο σημείο για να μεταφέρει τους επιβάτες και να συνεχίσουν αυτοί ομαλά το ταξίδι τους.

Το ΚΤΕΛ που συμμετείχε στο τροχαίο / φωτό kozan.gr
φωτό kozan.gr

Οι επιβάτες αναχώρησαν εκ νέου και έφτασαν στον τελικό τους προορισμό περίπου στις 17:00.

