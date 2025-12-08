Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καρδίτσα: Με τρακτέρ οι αγρότες έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα – Ένταση με τους αστυνομικούς

Οι αγρότες ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της και προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους, θα φέρουν περισσότερα τρακτέρ στο σημείο, ενισχύοντας την κινητοποίηση
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Σε συμβολικό αποκλεισμό του γραφείου του Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, προχώρησαν αγρότες στην Καρδίτσα το μεσημέρι της Δευτέρας (8.12.25).

Σε συμβολικό αποκλεισμό του γραφείου του Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, προχώρησαν αγρότες στην Καρδίτσα το μεσημέρι της Δευτέρας (8.12.25).

Μάλιστα, δεν έλειψε και η ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. 

Κλούβα της αστυνομίας έχει κλείσει τον δρόμο για να μην περάσουν τα τρακτέρ των αγροτών.

 

Οι αγρότες ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της και προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους, θα φέρουν περισσότερα τρακτέρ στο σημείο, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

«Ζήτησα να φύγει η κλούβα των ΜΑΤ», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ελλάδα
