Καρκίνος: Η καινοτόμα θεραπεία με την αμιβανταμάμπη που μικραίνει τους όγκους – Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Η είδηση για την χρήση της αμιβανταμάμπης, την υποδόρια ένεση, ως θεραπεία σε καρκινοπαθείς με τα αποτελέσματα των μελετών να δείχνουν πως εξαφανίζουν τους όγκους σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο έχει ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου.

Παρά το γεγονός ότι τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα των κλινικών μελετών μέχρι σήμερα, δείχνουν πώς η θεραπεία με αμιβανταμάμπη εμφανίζει εξαιρετική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, το κρίσιμο ερώτημα για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας είναι, το πότε αυτή η θεραπεία θα είναι ευρέως διαθέσιμη.

Η αμιβανταμάμπη -η οποία συχνά αναφέρεται καταχρηστικά στα διεθνή μέσα ως «εμβόλιο» αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα προηγμένο διειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα- βρίσκεται ήδη σε τροχιά ταχείας (fast-track) ένταξης στην κλινική πρακτική, αλλά με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τη χώρα και τον τύπο του καρκίνου.

Για τους ασθενείς με συγκεκριμένους τύπους μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, το φάρμακο έχει ήδη λάβει εγκρίσεις από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) τόσο στην ενδοφλέβια όσο και στη νέα, υποδόρια μορφή του (Rybrevant Faspro), η οποία μάλιστα εγκρίθηκε πρόσφατα για μηνιαία χορήγηση, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, για την ένδειξη που μονοπώλησε το ενδιαφέρον στο φετινό ογκολογικό συνέδριο ASCO —τον υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου— η ευρεία χρήση αναμένεται στο άμεσο μέλλον.

Με βάση τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της δοκιμής OrigAMI-4, η παρασκευάστρια εταιρεία αναμένεται να επιδιώξει ταχεία αξιολόγηση (fast-track) από τις ρυθμιστικές αρχές, με την επίσημη επέκταση της ένδειξης στην Ευρώπη να αναμένεται μέσα στο 2027.

Τι είναι η αμιβανταμάμπη και τι έδειξαν οι κλινικές μελέτες

Σε αυστηρά επιστημονικό επίπεδο, η παρουσίαση των δεδομένων της OrigAMI-4 επιβεβαίωσε γιατί η ογκολογική κοινότητα κάνει λόγο για «πρωτοφανή» αποτελέσματα σε μια μορφή καρκίνου που παραδοσιακά θεωρείται από τις πλέον δύσκολες.

Ο καθηγητής Kevin Harrington, διευθυντής βιολογικών θεραπειών στο Institute of Cancer Research (ICR) του Λονδίνου και σύμβουλος ογκολόγος στο Royal Marsden, επιβεβαιώνει τη δυναμική της νέας προσέγγισης:

«Πρόκειται για πρωτοφανώς ισχυρές ανταποκρίσεις σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει αναπτύξει αντίσταση τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών για τους οποίους οι θεραπευτικές επιλογές είναι εξαιρετικά περιορισμένες, επομένως το να βλέπουμε τέτοιο επίπεδο οφέλους είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Σε αντίθεση με πολλές θεραπείες καρκίνου που απαιτούν ώρες σε μια καρέκλα νοσοκομείου, η αμιβανταμάμπη χορηγείται ως ένεση κάτω από το δέρμα. Αυτό θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια πραγματική αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου – όχι μόνο όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα, αλλά και στον τρόπο που παρέχουμε τη φροντίδα, ωφελώντας δυνητικά πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο».

Το φάρμακο δεν είναι προληπτικό εμβόλιο, αλλά μια στοχευμένη βιολογική θεραπεία. Λειτουργεί με έναν έξυπνο μηχανισμό τριπλής δράσης: αναστέλλει ταυτόχρονα δύο βασικά μονοπάτια (τις πρωτεΐνες EGFR και MET) που χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα για να αναπτύσσονται και να αναπτύσσουν αντίσταση, ενώ παράλληλα «μαρκάρει» τον όγκο, καθιστώντας τον ορατό στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να του επιτεθούν.

Η διεθνής δοκιμή, που διεξήχθη σε 11 χώρες, έδειξε πώς το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου είδε τους όγκους του να συρρικνώνονται σημαντικά. Μάλιστα, σε περισσότερους από το 1/3 όσων ανταποκρίθηκαν θετικά, οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς (πλήρης ανταπόκριση).

Η διάμεση συνολική επιβίωση έφτασε τους 12,5 μήνες, ένα νούμερο εξαιρετικά υψηλό για ασθενείς που έχουν ήδη εξαντλήσει τις παραδοσιακές γραμμές χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας και αντιμετώπιζαν φτωχή πρόγνωση.

Το προφίλ ασφαλείας, οι παρενέργειες και το καθεστώς χορήγησης

Το φάρμακο προορίζεται αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια γρήγορη υποδόρια ένεση 5 έως 10 λεπτών, η χορήγηση θα γίνεται αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία ή στις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας των νοσοκομείων υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς το φάρμακο απαιτεί ειδική προληπτική αγωγή (αντισταμινικά και αντιπυρετικά) για την αποφυγή Αντιδράσεων Σχετιζόμενων με τη Χορήγηση (IRRs), οι οποίες πάντως με την υποδόρια μορφή μειώθηκαν εντυπωσιακά σε κάτω από 15%.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν είναι κυρίως δερματολογικές τοξικότητες (ακμαιοειδές εξάνθημα, ξηροδερμία και επώδυνες φλεγμονές στα νύχια), καθώς ο υποδοχέας EGFR υπάρχει και στα υγιή κύτταρα του δέρματος. Στην πλειονότητά τους είναι διαχειρίσιμες, με λιγότερο από το 10% των ασθενών να αναγκάζεται να διακόψει οριστικά τη θεραπεία λόγω τοξικότητας.

Ο άγγλος ασθενής που «αναστήθηκε» μετά τη θεραπεία με αμιβανταμάμπη

Η περίπτωση του 56χρονου Carl Walsh από το Μπέρμιγχαμ, η οποία παρουσιάστηκε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αποτυπώνει την ουσιαστική αλλαγή στην ποιότητα ζωής που επιφέρει η θεραπεία.

Ο Walsh διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας τον Μάιο του 2024. Όταν η νόσος του εμφάνισε αντίσταση στις συμβατικές θεραπείες, εντάχθηκε στη δοκιμή OrigAMI-4 στο νοσοκομείο Royal Marsden του Λονδίνου, έχοντας φτάσει σε σημείο να τρέφεται αποκλειστικά με σούπες και πολτοποιημένα γεύματα.

Ευρισκόμενος πλέον στον 17ο κύκλο της θεραπείας του, περιγράφει τη συγκλονιστική ανατροπή:

«Αρχικά υποβλήθηκα σε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, οι οποίες δυστυχώς δεν είχαν επιτυχία. Σε εκείνο το σημείο μου πρότειναν να μπω στη δοκιμή OrigAMI-4. Πριν ξεκινήσω τη δοκιμή, δυσκολευόμουν να μιλήσω καθαρά και το φαγητό ήταν μαρτύριο λόγω του πρηξίματος και του πόνου. Είχα χάσει αρκετό βάρος.

Μετά από μόλις δύο κύκλους της θεραπείας, η διατροφή μου άρχισε να επανέρχεται στο κανονικό και έπειτα από έξι μήνες έτρωγα ξανά μια πλήρη γκάμα τροφών. Το πράγμα που απόλαυσα περισσότερο ήταν η πρώτη μου μεγάλη μπριζόλα. Η ομιλία μου έχει επανέλθει πλήρως και στη δουλειά μιλάω κανονικά με ακουστικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Πλέον νιώθω ικανός να ζήσω μια απολύτως φυσιολογική ζωή. Το πρήξιμο έχει μειωθεί σημαντικά, τα επίπεδα πόνου έχουν βελτιωθεί αισθητά και δεν βιώνω πια τις εξουθενωτικές παρενέργειες που είχα κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας».

Η ελληνική πραγματικότητα: Η γραφειοκρατία που καθυστερεί τις καινοτόμες θεραπείες

Στην Ελλάδα, η πρόσβαση των ασθενών σε τέτοια πρωτοποριακά φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) προσκρούει συχνά σε ένα περίπλοκο πλέγμα γραφειοκρατίας και αργών διαδικασιών, με αποτέλεσμα οι καινοτόμες θεραπείες να φτάνουν στα εγχώρια νοσοκομεία με σημαντική καθυστέρηση.

Ακόμη και μετά την επίσημη έγκριση ενός φαρμάκου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), στην Ελλάδα απαιτείται μια μακρά εγχώρια διαδρομή, μέχρι να καθοριστεί η τιμή αποζημίωσής του από τον ΕΟΠΥΥ και να ενταχθεί στη λεγόμενη «Θετική Λίστα». Αυτή η διαδικασία διαρκεί κατά μέσο όρο πάνω από 6 και 18 μήνες.

Για τους Έλληνες ασθενείς, αυτό σημαίνει ότι η κανονική, ευρεία συνταγογράφηση της υποδόριας αμιβανταμάμπης για τον καρκίνο του πνεύμονα αναμένεται -καλώς εχόντων- να ομαλοποιηθεί προς τα τέλη του 2026, ενώ για τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου η γενικευμένη αποζημίωση ενδέχεται να μετατοπιστεί χρονικά προς το 2028.

Μέχρι τότε, η μόνη ρεαλιστική «γέφυρα» για τους ασθενείς που επείγονται είναι η υποβολή ειδικού αιτήματος από τον ογκολόγο τους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) του ΕΟΠΥΥ, ώστε το φάρμακο να εισαχθεί κατ’ εξαίρεση για τον συγκεκριμένο ασθενή μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Πηγή: iatropedia.gr