Καιρός σήμερα: Αίθριος με θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε καλοκαίρι

Αίθριος θα είναι ο καιρός την πρώτη ημέρα του καλοκαιριού. Για σήμερα Δευτέρα (01.06.2026) σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά καταιγίδες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ: Γενικά αίθριος, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.