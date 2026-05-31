Πανσέληνος Μαΐου: Μαγικές εικόνες με το «μπλε φεγγάρι»

Με το εντυπωσιακό «μπλε φεγγάρι» μας αποχαιρέτησε ο Μάιος, μια πανσέληνο που χάρισε «μαγικά» φωτογραφικά κλικ το βράδυ της Κυριακής (31/5/26).

Βέβαια το φεγγάρι δεν αλλάζει χρώμα στην πραγματικότητα… Πρόκειται απλώς για έναν καθαρά αστρονομικό όρο, για τη δεύτερη πανσέληνο που «πέφτει» μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

​Καθώς ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο πανσελήνους είναι κατά μέσο όρο 29,53 ημέρες και οι μήνες μας έχουν 30 ή 31 ημέρες, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάθε 2 με 3 χρόνια θα έχουμε δύο πανσελήνους στον ίδιο μήνα — μία στην αρχή και μία στο τέλος του.

Αυτό συνέβη και τώρα και για το λόγο αυτό, αποτελεί ένα ξεχωριστό φαινόμενο…

Πέρα από τα επιστημονικά στοιχεία πάντως, η πανσέληνος αυτή, ήταν αν μη τι άλλο άκρως εντυπωσιακή.

Πάρτε μια γεύση από το φεγγάρι που ανέτειλε επιβλητικά πάνω από τη θάλασσα, στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Το φεγγάρι ανέτειλε περίπου στις 20:36 (ώρα Ελλάδας) για να παραμείνει ορατό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας 1ης Ιουνίου (λίγο μετά τις 04:00), προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα για όσους στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό.

Μαγικές εικόνες κατέγραψαν οι φωτογράφοι, σε πολλές γωνιές του πλανήτη, με το «μπλε φεγγάρι».