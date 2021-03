Ο Πρίγκιπας Κάρολος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει μέσα σε ένα αυστηρό περιβάλλον με το πρωτόκολλο να κυριαρχεί σε κάθε του κίνηση. Είναι ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, ένας σκιώδης Βασιλιάς όπως τον αποκαλούν οι συμπατριώτες του.

Είναι επίσης πολύ Έλληνες όπως λένε χαριτολογώντας όσοι παρακολουθούν την ζωή του. Και εξηγούν: είναι ένας 72χρονος που ζει με την 94χρονη μητέρα του και περιμένει να πάρει την οικογενειακή επιχείρηση.

Ο Πρίγκιπας Κάρολος από την πρώτη στιγμή που έφτασε στην Ελλάδα έκλεψε τις εντυπώσεις. Δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του στα εγκαίνια της Εθνικής Πινακοθήκης και απόλαυσε την ξενάγηση μέχρι το τέλος.

Η ομιλία του στο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν αυτή που ξεχώρισε. Η απαγγελία στίχων του εθνικού μας ύμνου στα ελληνικά, ακόμα και το σαρδάμ με την Μπουμπουλίνα ήταν πραγματικά εντυπωσιακά.

Και όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τους συμπατριώτες του. Τον επαίνεσαν για όσα είπε για τον παππού και τον πατέρα του και μάλιστα σε μια περίοδο συναισθηματικά φορτισμένη για τον ίδιο αφού ο Πρίγκιπας Φίλιππος πρόσφατα βγήκε από το νοσοκομείο μετά από μακρά νοσηλεία.

Ο Κάρολος, ο άνθρωπος που μια ημέρα θα γίνει Βασιλιάς, συγκίνησε όσους τον είδαν να δακρύζει λίγο μετά την κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά και με την τρυφερότητα που συμπεριφερόταν στην αγαπημένη του Καμίλα.

Το επίσημο πρόγραμμα δεν περιελάμβανε την επίσκεψη στην Προεδρική Φρουρά. Ήταν κάτι που το ζήτησε ο ίδιος αφού είναι ενθουσιασμένος με τους εύζωνες και αυτό φάνηκε και από την ανάρτηση που έκανε στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter.

